شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الارشادات اللازمة لقبول تسجيلك في مسابقة معاون نيابة إدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم النيابة الإدارية تلقى طلبات التسجيل الالكترونى لخريجى دفعة 2022 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، وحددت النيابة الإدارية شرطان اساسيان وذلك لضمان قبول التسجيل من قبل المتقدمين لمسابقة معاون نيابة إدارية دفعة 2022، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022، وذلك لكل جامعة من الجامعات على مستوى الجمهورية على حده.

أولا: يراعى الإلتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الالكترونى، واتباع الإرشادات بدقة، حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة.

ثانيا: لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان، أو التي ترد بعد الميعاد المحدد، أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.

ويتم التقديم عن طريق التقديم المستندات المطلوبة على الموقع الإلكترونى، في الفترة من 11 إلى 28 مارس 2023 بمقر الهيئة بميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر.

بدء تقديم الطلبات في تمام التاسعة صباحا، وينتهى في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، في فترة أيام تقديم الطلبات.

ووضعت النيابة الإدارية مجموعة من الشروط في المتقدمين لوظيفة معاون نيابة، أبرزها، ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن جيد، وألا يزيد سنة عن 30 سنة، وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة، واجتياز الاختبارات، واثبات لياقته الصحية بالفحوصات الطبية.

وأعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022، حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 27 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل.

ويتم ادخال طلبات التقديم بشكل صحيح ودقيق، بالإضافة إلى طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة.