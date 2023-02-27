لاستخراج الوثائق من أمام منزلك.. اعرف أماكن وجود السجل المدنى المتنقل "صور"

القاهرة - سامية سيد - تجوب سيارات الأحوال المدنية المتنقلة القرى والنجوع والأماكن النائية، وتتواجد فى الميادين والشوارع بهدف مساعدة المواطنين فى استخراج كافة الوثائق بسهولة ويسر.

”الخليج 365” أجرت معايشة مع "السجل المدنى المتحرك"، أو سيارات الأحوال المدنية المتنقلة، والتى تتحرك فى الشوارع وصولا للمنازل لتقديم خدمات متطورة وجديدة للمواطنين، دون أن يتحركوا من منازلهم.

ويشهد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تطويرا كبيرا يهدف لخدمة المواطنين من خلال تحريك "سيارات الأحوال المدنية المتنقلة"، فضلا عن وجود "أحوال اكسبريس"، حيث تتحرك هذه السيارات فى الشوارع لاستخراج الوثائق للمواطنين دون الذهاب لمقار السجل المدنى، ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

وفى سياق آخر، يشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء عمر الخازندار مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمى، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور فى خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع فى المواقع الشرطية الخدمية.