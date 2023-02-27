شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ دولة الكويت وجمهورية إستونيا بعيديهما القوميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، ببرقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي، كما أوفد الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة دولة الكويت بالقاهرة للتهنئة بهذة المناسبة.