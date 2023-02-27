شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي بذل الدولة قصارى جهدها لتنمية سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفتان كويتيتان صادرتان، صباح اليوم الإثنين، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعالية تفقد اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، والتى أكد خلالها أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنمية فى سيناء.

فتحت عنوان "السيسي: الحرب على الإرهاب لم تنتهِ بعد.. وتكلفة التنمية فى سيناء تراوحت ما بين 40 و50 مليار دولار".. أبرزت صحيفة (الأنباء) تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن كافة أجهزة الدولة يجب أن تكون موجودة فى سيناء بعد القضاء على الإرهاب، مشددا على أننا سوف نتحرك بشكل سريع وكبير لكى يشعر أهالينا فى سيناء أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنمية.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى قوله "إن التنمية فى سيناء تحققت بفضل الله ثم الجيش والشرطة وأهالى سيناء بعد دحر الإرهاب، الذى كان يعيق التنمية وحياة المواطنين"، مشددا على أنه لا توجد حياة بدون أمان.

وفى (الجريدة)، وتحت عنوان "السيسى ينفى بيع قناة السويس ويبرئ الدولة من أزمة الغلاء".. قالت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نفى، أمس، مجموعة شائعات وصلت إلى حد الترويج لبيع قناة السويس، معبرا عن غضبه الشديد من سيل الأكاذيب والافتراءات على الدولة، مشيدا فى الوقت ذاته بوعى الشعب وتحمله للظروف الصعبة بما فى ذلك أزمة الغلاء والاقتصاد، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار واقع يعيشه الجميع ولكن الدولة ليست سببا فيه.

وفى سياق أخر.. أشارت صحيفة (الرأي) الكويتية إلى تأكيد السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية- فى كلمة ألقاها خلال الحفل الذى أقامته سفارة الكويت بالقاهرة أول أمس؛ بمناسبة الذكرى الـ62 لليوم الوطنى والذكرى الـ32 للتحرير- متانة العلاقات الأخوية التى تربط قيادتى وشعبى الكويت ومصر فى ظل القيادة الحكيمة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن "الكويت دأبت دائما على إرساء دعائم العلاقات الأخوية الكويتية- المصرية امتدادا لعلاقات تاريخية ساهمت فى دفع عجلة التقدم والتنمية فى البلدين الشقيقين على كل المستويات وتطابق وجهات النظر حيال مختلف القضايا العربية والإسلامية".