شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب ورئيس جامعة القاهرة فى ندوة وحوار مفتوح مع طلاب الجامعة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في ندوة وحوار مفتوح حول "الاستراتيجية الوطنية للشباب"، وذلك غدًا الثلاثاء 28 فبراير، بقاعة الاحتفالات الكبرى، ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة، وبالتعاون مع طلاب من أجل مصر.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على عقد الندوات واللقاءات وفتح باب الحوار المشترك مع الطلاب، من خلال استضافة العديد من الشخصيات العامة والبارزة والقامات في مختلف المجالات الفكرية والثقافية والعلمية والفنية، والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم، بهدف تطوير الوعي وتوسيع مدارك الطلاب، وإثراء أفكارهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية، وتعزيز لغة الحوار لديهم، وتغيير طرق تفكيرهم للأفضل، والارتقاء بذوقهم، وبالتالي تكوين جيل واع يمتلك القدرة على المساهمة في نهضة مصر.

وتناقش الندوة الاستراتيجية الوطنية للشباب وأهمية الدور الذى تلعبه وزارة الشباب والرياضة، والتعاون القائم والمثمر بين جامعة القاهرة ووزارة الشباب في ملف إبداع الجامعات والشباب، والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية، واكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات وتنمية مهاراتهم.