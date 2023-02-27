شكرا لقرائتكم خبر عن آداب حلوان تنظم ملتقى تسويقى لمشروعات الطلاب لربطها باحتياجات سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقدت كلية الآداب بجامعة حلوان فاعلية بعنوان "الملتقى التسويقي الأول لمشروعات طلاب كلية الآداب"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور وليد السروجي - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئاسة الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وريادة الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستهدف الملتقى إلقاء الضوء على المشروعات الطلابية التى ترتبط باحتياجات المجتمع وسوق العمل، بالإضافة إلى مشاركة ونقل الخبرات بين الطلاب فى مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية.

وافتتح الملتقى الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتورة رشا صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور عطية بخيت رئيس قسم المساحة بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وعدداً من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وشارك الطلاب فى الملتقى بعدد 28 مشروع طلابي متميز مقدمه من أقسام اللغة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الألمانية وآدابها، اللغة الإسبانية وآدابها، الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، الآثار والحضارة، المكتبات والمعلومات، الإعلام، واللغة الصينية وآدابها.

ويمكن للراغبين في الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المشروعات الطلابية التي عرضت ضمن الملتقى يمكن الإطلاع على كتيب الملتقى المتاح من خلال الرابط التالي: http://arts.helwan.edu.eg/