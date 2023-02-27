شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية تنظم ورشة عمل لإعادة تدوير المخلفات اليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم لجنة المرأة والتجارة بالغرفة التجارية اليوم الإثنين ندوة حول إعادة تدوير مخلفات المنزل المختلفة تحت رعاية المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة، بقاعة الاجتماعات الصغرى بالدور الأول بمقر الغرفة.

ويشارك فى ورشة العمل العديد من المتخصصين فى إعادة تدوير مخلفات المنزل المختلفة، حيث تتضمن ورشة العمل مناقشة أهمية التدوير والاستفادة من بقايا الملابس المستعملة والجينز والورق والبلاستيك باختلاف أنواعهم وكذلك تدوير إطارات السيارات من الداخل والخارج لعمل أنواع مختلفة من الإكسسوارات والمعلقات.

كما تستضيف الندوة أحد المتخصصين في تدوير إطارات السيارات وقش الأرز لاستخدامه فى أغراض مختلفة مثل صناعة الورق وغيره.

جدير بالذكر أن مجال إعادة التدوير للمخلفات، من المجالات الثرية التى تفتح بابا للعديد من المهن الخضراء، والاستثمارات البيئية، والتى تساعد النساء والشباب على فتح آفاق جديدة للمهن المرتبطة بالبيئة وتسمى مهن صديقة للبيئة ، كما تشمل أعداد كبيرة من النساء البسيطة، التى يحولن المخلفات لأعمال ابتكارية وديكورية، حيث أن هناك أنواع مختلفة من المخلفات منها على سبيل المثال ، الورق والكرتون والبلاستيك.