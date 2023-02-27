شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع بالحرارة والبلاد تتأثر بكتلة هوائية قادمة من الجزيرة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بكتله هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية تمدنا بكتل هوائية دافئة نهارا، مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على زياده فترات سطوع أشعة الشمس ويساعد على زياده الاحساس بارتفاع درجات الحرارة .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 25 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 25 درجة مئوية، وجنوب سيناء 27 درجة مئوية، وشمال الصعيد 27 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 30 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا ، وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء ، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الاحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة.