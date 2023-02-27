شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية بعد فتح باب التعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح النيابة الإدارية اليوم الإثنين 27 فبراير باب التقديم للتعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2022.

ويوضح الخليج 365 فى النقاط التالية شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية:

- يُشترط فى المتقدم أن يكون التقدير التراكمى لا يقل عن جيد

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبى

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية

- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية

وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكترونى، بداية من اليوم 27 فبراير وحتى 5 من شهر مارس المقبل، ويتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.