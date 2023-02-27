شكرا لقرائتكم خبر عن "سانا": وزير الخارجية سامح شكري يصل العاصمة السورية دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، إلى العاصمة دمشق الدولي، لنقل رسالة تضامن مع سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا".

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد صور وصول الوزير شكري إلى دمشق، مؤكدا أن الدكتور فيصل المقداد وزير خارجية سوريا كان في استقباله، لافتا لعقد الجانبين جلسة مباحثات ثنائية.

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى سوريا وتركيا صباح اليوم لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال، ونقل رسالة دعم ومؤازرة للدولتين الشقيقتين في المحنة الإنسانية الراهنة، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد ابو زيد عبر تويتر.

صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الزيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين، عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلتا البلدين.

هذا، ومن المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا، على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقائها