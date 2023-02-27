شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيفية الاستفادة من "الأحوال اكسبريس" لاستخراج الوثائق بسهولة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية للمواطنين الحصول على عدد من الوثائق بمحيط منازلهم، وذلك من خلال طلب سيارات "أحوال إكسبريس" عبر خدمة الكول سنتر على رقمى (15340 للمواطنين – 15341" لتقديم خدمات القطاع بأماكن تواجدهم وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق عدد من الحافلات (أحوال إكسبريس المتنقلة) المخصصة للمركز ومزودة بكافة التجهيزات الفنية واللوجستية للانتقال الفورى بالخدمة المطلوبة.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.