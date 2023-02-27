شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التسجيل الإلكترونى لوظيفة معاون نيابة دفعة 2022 حتى 5 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النيابة الادارية استمرار التسجيل الإلكترونى للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجى كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، دفعة 2022، حتى 5 مارس المقبل.

وبدأت النيابة الإدارية اليوم الاثنين الموافق 27 / 2 / 2023، فى تلقى طلبات التسجيل الإلكترونى للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجى كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، دفعة 2022، وذلك عبر الرابط المخصص على الموقع الإلكترونى للنيابة الإدارية:

(https://bit.ly/3EAf3ur)