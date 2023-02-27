شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية فى باحات المسجد الأقصى فيما أدى بعضهم ما يسمى "السجود الملحمي" عند أبواب المسجد.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد بصورة شبه يومية، فيما يعد محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فيه كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل.

وتزداد الاقتحامات كثافة ووتيرة فى المناسبات الخاصة بدولة الاحتلال.