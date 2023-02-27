شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تستقبل طلبات التسجيل الإلكترونى للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النيابة الإدارية اليوم الإثنين الموافق 27 فبراير 2023، فى تلقى طلبات التسجيل الإلكترونى للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجى كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، دفعة ٢٠٢٢، وذلك عبر الرابط المخصص على الموقع الإلكترونى للنيابة الإدارية: (https://bit.ly/3EAf3ur)

ومن المقرر أن تستمر فترة تسجيل الطلبات إلكترونيًا لكافة الكليات حتى يوم 5 مارس 2023.