شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. رئيس الوزراء يلتقي أمير قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستهل الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، زيارته لدولة قطر بلقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير دولة قطر.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، إلى مطار الدوحة الدولي، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، فى مستهل زيارة عمل لدولة قطر.

واستقبل رئيس الوزراء والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى أرض المطار، جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات بحكومة قطر، وسالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى مصر، وعمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلى عدد من الجهات المعنية.