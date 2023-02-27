شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنتهى من رصف 31 شارعا ببلاط الإنترلوك بالوراق ضمن خطة التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت محافظة الجيزة نجاحات كبيرة فى مجال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المدن والقرى، حيث انتهت من تركيب بلاط الإنترلوك لـ31 شارعا بنطاق حي الوراق، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة الشوارع بقرى وأحياء المحافظة، والقضاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتجميل مداخل الشوارع بالمناطق المختلفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية خارطة الشوارع التي تم الانتهاء من رصفها ببلاط الإنترلوك في حي الوراق.

-حارة السلام بطول 100م وعرض 4م

-شارع النادي بطول 200م وعرض 4م

-شارع محمد عثمان من ترعة السواحل بطول 150م وعرض 6م

-شارع عثمان أحمد القليوبي بطول 150م وعرض 6م

-شارع راضي عبد الراضي بطول 150م وعرض 6م

-شارع محمد آدم بطول 150م وعرض 6م

-شارع سامي شلبي بطول 150م وعرض 6م

-شارع السوق بطول 300م وعرض 6م

-شارع كامل عامر بطول 300م وعرض 6م

-شارع تامر سلامة بطول 300م وعرض 6م

-شارع محمود عبد الرازق بطول 250م وعرض 6م

-شارع عبد العزيز عامر بطول 300م وعرض 6م

-شارع فاروق دبوس بطول 400م وعرض 6م

-شارع عبد القادر الخولي بطول 2560م وعرض 6م

-شارع مدبولي زهران بطول 300م وعرض 6م

-شارع علي حنفي بطول 300م وعرض 6م

-شارع علي ابن أبي طالب بطول 250م وعرض 6م

-شارع أبو سعيد بطول 250م وعرض 5م

-شارع الفرن من عبد القادر بطول 200م وعرض 6م

-شارع جمال عبد الله بطول 150م وعرض 6م

-شارع عبد المنجي عيد بطول 150م وعرض 6م

-شارع سلامة شلبي بطول 100م وعرض 3م

-شارع عبد الحميد حمودة بطول 100م وعرض 3م

-شارع السلام بطول 250م وعرض 5م

-شارع حمدي عامر بطول 200م وعرض 6م

-شارع جامع المنيسي بطول 300م وعرض 6م

-شارع الإمام الحسيني بطول 50م وعرض 3م

-شارع الذبادية بطول 100م

-شارع معهد الأبحاث القبلي بطول 320م وعرض 6م

-شارع العشادين بطول 120م وعرض 4م

-شارع البكايرة بطول 50م وعرض 3م

-شارع النادي ومتفرعاته بطول 300م وعرض 6م – تم تبليط الشارع بنسبة 40%

-شارع زين العابدين – تم تبليط الشارع بنسبة 20%