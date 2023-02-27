شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنتهى من رصف 31 شارعا ببلاط الإنترلوك بالوراق ضمن خطة التطوير والان مع تفاصيل الخبر
-حارة السلام بطول 100م وعرض 4م
-شارع النادي بطول 200م وعرض 4م
-شارع محمد عثمان من ترعة السواحل بطول 150م وعرض 6م
-شارع عثمان أحمد القليوبي بطول 150م وعرض 6م
-شارع راضي عبد الراضي بطول 150م وعرض 6م
-شارع محمد آدم بطول 150م وعرض 6م
-شارع سامي شلبي بطول 150م وعرض 6م
-شارع السوق بطول 300م وعرض 6م
-شارع كامل عامر بطول 300م وعرض 6م
-شارع تامر سلامة بطول 300م وعرض 6م
-شارع محمود عبد الرازق بطول 250م وعرض 6م
-شارع عبد العزيز عامر بطول 300م وعرض 6م
-شارع فاروق دبوس بطول 400م وعرض 6م
-شارع عبد القادر الخولي بطول 2560م وعرض 6م
-شارع مدبولي زهران بطول 300م وعرض 6م
-شارع علي حنفي بطول 300م وعرض 6م
-شارع علي ابن أبي طالب بطول 250م وعرض 6م
-شارع أبو سعيد بطول 250م وعرض 5م
-شارع الفرن من عبد القادر بطول 200م وعرض 6م
-شارع جمال عبد الله بطول 150م وعرض 6م
-شارع عبد المنجي عيد بطول 150م وعرض 6م
-شارع سلامة شلبي بطول 100م وعرض 3م
-شارع عبد الحميد حمودة بطول 100م وعرض 3م
-شارع السلام بطول 250م وعرض 5م
-شارع حمدي عامر بطول 200م وعرض 6م
-شارع جامع المنيسي بطول 300م وعرض 6م
-شارع الإمام الحسيني بطول 50م وعرض 3م
-شارع الذبادية بطول 100م
-شارع معهد الأبحاث القبلي بطول 320م وعرض 6م
-شارع العشادين بطول 120م وعرض 4م
-شارع البكايرة بطول 50م وعرض 3م
-شارع النادي ومتفرعاته بطول 300م وعرض 6م – تم تبليط الشارع بنسبة 40%
-شارع زين العابدين – تم تبليط الشارع بنسبة 20%