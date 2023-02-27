شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستعرض تجربة تطوير منظومة التمريض بالمؤتمر الدولي للتمريض والقبالة بالرياض والان مع تفاصيل الخبر
واستعرضت نقيب التمريض، خلال المؤتمر، تجربة مصر فى تطوير والارتقاء بمنظومة التمريض، والتى شملت عدة محاور تضمنت؛ تطوير التعليم الفنى التابع لوزارة الصحة والسكان، وتحديث المناهج التعليمية، وتدريب القائمين على العملية التعليمية والتوسع في برنامج tutershipe and mentor shepe وكذلك برامج استكمال الدراسة.
وتطرقت نقيب التمريض إلى أهمية محاولة تحسين بيئة العمل الأمنة لأفراد هيئة التمريض بمصر، كما وجهت الشكر للقيادات السياسية بمصر علي مساندتها لمنظومه التمريض.
يذكر إنه شارك فى المؤتمر الدولى للتمريض والقبالة عددًا من الدول العربية والاجنبية، على رأسهم دول؛ "السعودية، الإمارات، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، البحرين، الأردن، السودان، وسلطنة عمان"، كما ستقوم الدكتورة كوثر محمود بإدارة عدد من الجلسات الخاصة بقيادات التمريض من مختلف دول العالم.