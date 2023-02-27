شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحذيرات وزارة الكهرباء لتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين باتباع طرق ترشيد استهلاك الكهرباء والتى تعتمد على الاستخدام الأمثل للطاقة خلال الأيام المقبلة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة تدريجياً و ذلك لتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية.

وأشار حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المواطن أصبح هو المتحكم الوحيد فى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية الخاصة به بعد الاعتماد على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة بالتنسيق مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، مؤكدا أن فاتورة الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى معايير الدقة نتيجة اعتمادها على آليات تكنولوجية حديثة فى جميع مراحل الاصدار الخاصة بها.

ويرى حمزة أن اتباع طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية المنزلية لترشيد استهلاك الكهرباء أصبحت أمرا لا غنى عنه لضمان الاستمرار فى الحصول على دعم من الدولة في فاتورة الكهرباء الشهرية.