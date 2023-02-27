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شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن جبلاية القلعة بحديقة الحيوان.. عمرها 156 عامًا والان مع تفاصيل الخبر
ويوجد فى الحديقه 5 جبلايات “القلعه - الشمعدان - جزيرة الشاى، حبلايتى الكوبرى المُعلق “ جميعها ذات رونق خلاب.
1- تم بناء الجبلاية الكبري و اسمها جبلاية القلعه عام 1867 .
2- مزينه بتماثيل مختلفه من الحيوان المنقرض المسمي خرتيت الفيوم ، و بأخري للتماسيح و الطيور الغريبه .
3- زُرع فوق سطحها حديقه صغيرة يصعد إليها بطريق حلزوني .
4- تحتوى الجبلاية على مقاصير عديدة و ممرات مسقوفة بالنباتات المختلفه و في وسطها قاعه مزودة بمقاعد و كراسي من الأخشاب المتحجره المجلوبة من الغابات المتحجره بالصحاري المصرية .
5- يوجد فيها تماثيل لحيوانات و طيور و زواحف عجيبة الشكل صُنعت من الحصي و الأسمنت .
6- تنساب في أرض الجبلاية جداول المياه ، و يتدلي من سقفها قطع من شعاب المرجان الأبيض علي شكل الرواسب الجيريه التي تتدلي من سقوف بعض الكهوف و المغارات الطبيعية .
7- يوجد فيها مواسير توصل المياه إلي أعلاها لتنحدر منها علي شكل هدارات مائيه جميله تصب في بحيره فيها جزيرتان متصلتان بالجبلايه بممر خشبي.