شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تعلن تغيير مواعيد رحلاتها من وإلى نيويورك اعتبارا من 26 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر للطيران تغيير موعد رحلاتها الجوية من وإلي نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، اعتبارا من 26 مارس المقبل، حيث تقلع رحلة الشركة رقم MS985 المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلي نيويورك في تمام الساعة 3:20 فجراً بتوقيت القاهرة لتصل إلي مطار جون كينيدي في تمام الساعة 9 صباحا بتوقيت نيويورك.

وفيما يتعلق برحلة العودة، من المقرر أن تقلع رحلة مصر للطيران رقم MS986 المتجهة إلى مطار جون كينيدي في تمام الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت نيويورك لتصل إلى القاهرة في تمام الساعة 4:40 فجراً ( اليوم التالي).