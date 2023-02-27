شكرا لقرائتكم خبر عن معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية يستقبل الزوار بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، بالقاهرة الجديدة الزوار ويستمر حتى 11 مارس المقبل، حيث يفتح أبوابه للجمهور يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء، وتقام النسخة الحالية من معرض "ديارنا " للحرف اليدوية تحت شعار " مصر بتتكلم حرفي"، وعلى مساحة أكثر من 2800 متر مربع، بمشاركة أكثر من 400 عارض يمثلون 20 محافظة للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة.



كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد افتتحت معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، بالقاهرة الجديدة وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، والسفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، و ماركو اليو روتيني، رئيس قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو و اليتشى جريتيني، مسؤول التنمية المستدامة، قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو، و دانتى كامبيوني، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، وسفيرة سويسرا بالقاهرة ووفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مكون من النواب أحمد فتحي، وهيام فاروق، إيمان الألفي، وأعضاء التنسيقية محمد اللافي، وحنان جوهر، إسراء طلعت، وكريم الكناني، وجهاد سيف، وممثلى الهيئات الدولية فى مصر.

ويحتفل المعرض هذا العام بالثقافة والفنون لمدينة وواحة سيوة الفريدة كضيف الشرف، حيث سيتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المنطقة المميزة من أرض مصر، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين فى مصر، بالإضافة إلى عارضين من ذوى الإعاقة لعرض منتجاتهم ودعم قضاياهم وعدد من الجمعيات الصديقة للبيئة، والهلال الأحمر المصرى وبنك ناصر الاجتماعي، كما هناك عدد من الوزارات الشريكة منها وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصناعة، وزارة التنمية المحلية، وزارة البيئة، وزارة قطاع الأعمال العام، والمجلس القومى للمرأة.





وجدير بالذكر ان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى كانت قد أكدت أن نسخة معرض «ديارنا» هذا العام مستوحاة من القاهرة القديمة، والتى من خلالها سيتم إلقاء الضوء على فنون الأرابيسك والنحاس والزجاج، كذلك عرض المنتجات المتعلقة بشهر رمضان وعيد الأم مثل ديكورات المنزل والأزياء والإكسسوارات التى ستكون متاحة فى المعرض خلال فترة إقامته، حيث تمكن هذه النسخة أكثر من 400 عارضا يمثلون 20 محافظة للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة، مما يساهم فى خلق فرص بيع مباشرة وفتح أسواق جديدة لهم، مشيرة إلى أن معرض "ديارنا" يعد من أقدم وأعرق المعارض فى دعم مجال الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار.