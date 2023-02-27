شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 27/2/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة الظهر 12:08 ص

موعد صلاة العصر 24: 3

موعد صلاة المغرب 5:53 م

موعد صلاة العشاء 7:09





الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:03 ص

موعد صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:28

موعد صلاة المغرب 5:56 م

موعد صلاة العشاء 7:14 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:54

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:20 م

موعد صلاة المغرب 5:48 م

موعد صلاة العشاء 7:05 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:46

وقت صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 3:14 م

وقت صلاة المغرب 5:43 م

وقت صلاة العشاء 6:57 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 21: 3

موعد صلاة المغرب 5:51 م

موعد صلاة العشاء 7:04