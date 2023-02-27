شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض "بلدى" عن البيئة المصرية الجميلة للفنان طاهر عبد العظيم 4 مارس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُفتتح معرض "بلدى" للفنان الدكتور طاهر عبد العظيم، الأستاذ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، السبت 4 مارس المقبل، فى منطقة الشيخ زايد، لعرض مجموعة من اللوحات التى تركز على جمال البيئة المصرية، والطبيعة الخلابة، بما تحمله من سمات مختلفة، حيث يوجد أكثر من عمل فنى يركز على جمال نهر النيل، وأعمال فنية أخرى عن الأفراح الشعبية، والفنون الشعبية، وزينة رمضان.





من جانبه، قال الفنان الدكتور طاهر عبد العظيم، اليوم فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن معرض "بلدى" عن الفن البصرى المعاصر، يضم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المستلهمة من البيئة المصرية الجميلة، بشخوصها وأماكنها ومناسباتها، واستخدمت خامات متنوعة لتقديم الأعمال، مثل ألوان الإكريليك، والألوان الزيتية، والألوان المائية، كما تم تنفيذ أعمال فنية بتقنية الأحبار على الكانفس الذهبى.



عمل فنى للدكتور طاهر عبدالعظيم

يُذكر أن الفنان الدكتور طاهر عبد العظيم، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، له أعمال فنية بقاعات كبار الزوار وجداريات بمطار القاهرة الجديد، وحصل على جائزة تصميم شعار لجنة الانتخابات الرئاسية الأولى فى مصر عام 2005، وجائزة تصميم الرموز الانتخابية للعشرة المرشحين فى عام 2005، وجائزة تصميم البطاقة الانتخابية لرئاسة الجمهورية عام 2005. وقام الفنان الدكتور طاهر عبد العظيم بتصميم وتنفيذ نموذج مجسم بالحجم الطبيعى لمحاكاة السجون فى الماضى بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، خاص بمصلحة السجون عام 2008.

والفنان التشكيلى الدكتور طاهر عبد العظيم هو صاحب مشروع "رؤية تشكيلية للسيرة النبوية"، وهى رؤية بانورامية لسيرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، فى عمل جدارى متسلسل فى أحداثه ومتصل كعمل تشكيلى واحد، حيث بدأ الإعداد لمشروعه فى بداية عام 2009، وقال: "نعرض تاريخنا الإسلامى بالفن، ليعرفوا عظمة الإسلام والنبى".



عمل فنى للدكتور طاهر عبدالعظيم



عمل فنى للدكتور طاهر عبدالعظيم



عمل فنى للدكتور طاهر عبدالعظيم



عمل فنى للدكتور طاهر عبدالعظيم



عمل فنى للدكتور طاهر عبدالعظيم



عمل فنى للدكتور طاهر عبدالعظيم



عمل فنى للدكتور طاهر عبدالعظيم



عمل فنى للدكتور طاهر عبدالعظيم