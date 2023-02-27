شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة توزع كؤوس مهرجان الكرازة لإيبارشيات الصعيد الأعلى بنقادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت الكنيسة 400 كأس ودرع للفائزين بالمركز الأول في مهرجان الكرازة المرقسية للأعوام من 2019 وحتى 2022 وذلك لإيبارشيات أسوان، الأقصر وإسنا وأرمنت، نقادة وقوص، قنا، دشنا، نجع حمادي، البحر الأحمر.

وجاء ذلك فى دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقادة، وكان الأنبا موسى أسقف الشباب ومقرر المهرجان، قد وصل إلى نقادة، لهذا الغرض، واستقبله نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يوسابالأسقف العام للأقصر، حيث قاموا بتوزيع الكؤوس والدروع على الفائزين.

وحضر الحفل الآباء الكهنة والخدام والخادمات منسقي المهرجان من الإيبارشيات الفائزة.

ويأتي الاحتفال بتوزيع كؤوس المركز الأول بالتزامن مع بلوغ المهرجان عامه العشرين.