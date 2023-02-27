شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير مساعد الجيزة يتفقد أعمال رصف الطرق بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير الجارية ومشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية؛ لتحسين حركة سير المواطنين.

وفي ذلك الإطار، تفقد محمد نور الدين السكرتير العام المساعد، اليوم الأحد، أعمال الرصف والإنارة الجارية بمنطقة العمرانية الشرقية؛ وذلك للتأكد من حسن سير العمل ومدى الالتزام بأداء الأعمال، وذلك برفقة اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وكافة الإدارات المعنية بالحي.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتكثيف الجهود لإسراع وتيرة الأعمال الخاصة بتسليم مختلف مواقع العمل المتبقية من خلال إنهاء أعمال المرافق وتأهيل المتعارضات من مصارف وترع وطرق متقاطعة بنطاق المحافظة.

كما وجه اللواء أحمد راشد، بتشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوية السكرتير العام والمساعد للمحافظة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميداينة للمتابعة الدورية بمختلف القطاعات وإنهاء أية معوقات قد تواجه الأعمال لتسليمها وفق الجداول المحددة.

جدير بالذكر أن إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، تفقد أعمال فرد طبقة السن بطريق جسر ترعة الزمر بداية من محور الضبعة في اتجاه مركز منشأة القناطر بطول 4كم، وطريق البراجيل أوسيم بداية من قرية البراجيل حتى مدخل مدينة أوسيم بطول 5.5 كم.