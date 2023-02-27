شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 530 حالة إشغال فى حملة مكبرة جنوب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب، حملات مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المنشآت التجارية والمحال والباعة الجائلين من الطريق العام، تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رفع 530 حالة تعد وإشغال بشوارع الغرفة التجارية ويافع بن يزيد، وذلك بمتابعة اللواء ذكي ممدوح رئيس حي جنوب.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت محافظ الجيزة قد شنت من خلال حي جنوب، حملات مكبرة بقطاع المنيب، أسفرت عن رفع 450 حالة إشغال للطريق العام للباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام، بالإضافة إلى إزالة أكشاك مقامة بالمخالفة بأرصفة المشاة.