شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير عن نمط التواصل والإدراك البصري لدى الأطفال ذوى الشلل الدماغي والعاديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الباحثة وسام أحمد محمد يونس تميرك، بقسم علم النفس التربوي بجامعة جنوب الوادي، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز حول رسالتها تحت عنوان "بعض أنماط التواصل والانتباه والإدراك البصري لدى الأطفال ذوى الشلل الدماغي والعاديين".

وتشكت هيئة لجنة الحكم والمناقشة الأشراف من الساده الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد الدردير، أستاذ علم النفس التربوي المتفرغ، كلية التربية بقنا، جامعة جنوب الوادي ، والأستاذ الدكتور طلعت كمال إبراهيم، أستاذ علم النفس التربوي المتفرغ، كلية التربية، جامعة عين شمس "عضواً ومناقشاً"، والأستاذ الدكتور مصطفى حسيب محمد، أستاذ علم النفس التربوى المتفرغ، كلية التربية، جامعة أسوان "عضواً ومناقشاً"، والأستاذ الدكتور عبد الستار محمد إبراهيم، أستاذ علم النفس المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا "عضوا ومشرفا"، والدكتورة شرين أحمد حسن - مدرس علم النفس التربوى - كلية التربية بقنا – جامعة جنوب الوادى.



لجنة المناقشة

يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن الفروق بين الأطفال ذوى الشلل الدماغي والأطفال العاديين في استخدام أنماط التواصل، والانتباه، والإدراك البصري، لتحقيق أهداف البحث تم استخدام مقياس التواصل والسلوك الرمزي (CSBS-DP) إعداد Wetherby and Prizant (تعريب الباحثة)، ومقياس الانتباه (إعداد الباحثة)، تم تطبيق المقاييس الثلاث على عينة استطلاعية مكونة من (170) طفل(85 طفل شلل الدماغي– 85 طفل عادى) بمحافظة قنا، وذلك في العام الدراسى "2021/2022" لحساب الخصائص السيكومترية لأدوات المقياس، وتم تطبيق المقاييس بصورتها النهائية على عينة أساسية مكونة من (220) طفل (110طفل شلل دماغى- 110 طفل عادى) تم استخدام المنهج الوصفي، وباستخدام الأساليب الإحصائية التالية: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية, واختبار "ت" T.test، وحجم الفروق.

وأظهرت نتائج البحث أن نمط التواصل الشائع لدى أطفال ذوي الشلل الدماغى هو الفهم والإيماءات، وإنه توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات دراجات كلا من أنماط التواصل، والانتباه، والإدراك البصرى لدى الاطفال ذوى الشلل الدماغى و الاطفال العاديين لصالح الأطفال العاديين.