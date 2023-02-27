شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الطيور خلال الأيام الأخيرة لنحو 72 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك انخفاضا في أسعار الدواجن خلال الأيام الأخيرة لنحو 72 جنيها، مضيفا أنه تم طرح كميات كبيرة من الدواجن المستوردة لتقرير الفجوة على أرض الواقع.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: "السعر العادل لبيع الدواجن من المفترض أن يكون 64 جنيها هذه الآونة.. ولابد أن تكون هناك رقابة صارمة على تجار الدواجن حتى لا يتم التلاعب فى الأسعار".

وتابع: "على التجار مراعاة المواطنين فى الأسعار لأننا خلال أيام شهر رمضان المبارك.. ويجب تطبيق قرارات صارمة على المتاجرة فى أسعار الدواجن بشكل غير منضبط".