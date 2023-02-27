شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 5 رحلات دولية من إيطاليا والتشيك وألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الاثنين، 5 رحلات طيران دولية من أصل 98 رحلة دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى بداية من أول أمس السبت حتى الجمعة المقبلة.

وتبين من كشوف رحلات الطيران الوافدة اليوم للمطار، أنه من المقرر وصول 5 رحلات بينهم 3 رحلات من المطارات الإيطالية المختلفة، ورحلة من مطار عاصمة دولة التشيك، بجانب رحلة داخلية من مطار القاهرة الدولى.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى بتسهيل إجراءات الوصول إلى السياح الوافدين من عدة دول مختلفة بمجرد وصولهم أرض المهبط حتى نقلهم إلى الفنادق المختلفة.

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع لمطار مرسى علم الدولى، أن أكثر الحنسيات وصولا خلال الأسبوع، الجنسيات البولندية ثم التشيكية والألمانية والإيطالية، حيث تعتبر الجنسيات الاوربية الاكثر وصولا إلى مدن البحر الأحمر بشكل عام خلال الأيام الحالية.

واستقبل مطار مرسى علم الدولى أمس الأحد، 23 رحلة طيران دولية، بينهم 5 رحلات من المطارات البولندية، و7 رحلات من ايطاليا، و4 رحلات من التشيك، ورحلة داخلية، واخرى من بلجيكا، و3 من المانيا، ورحلة من هولندا، وأخرى من سويسرا.