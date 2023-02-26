شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: عندما اجتمعت قلوب الناس قضينا على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الإرهاب كان يعيق الحياة والتنمية، موضحا أن إى شخص يعيش فى مكان ليس به آمان فهو "مش عايش"، وما تحقق بفضل الله تعالى والجيش والشرطة وأبناء سيناء، مؤكدا أنه عندما اجتمعت قلوب الناس على قلب رجل واحد تم حل المسألة.

وأضاف الرئيس السيسى فى كلمته خلال تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء، أن الدولة لها 8 سنوات على قلب رجل واحد، لافتا إلى أن مساحة سيناء 60 ألف كيلو ونحن نعيش فى مصر تقريبا على هذه المساحة، ونحاول أن نزيد المساحة 12% وهذه خطتنا فى المدن الجديدة.