شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 1250 جنيها سعر إردب القمح ليس نهائيا وملتزمون به إذا انخفض السعر عالميا والان مع تفاصيل الخبر
شملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحى بندر ناصر مركز ناصر وكوم ادريجه وابوصير الملق مركز الواسطى، كما تمت مراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة.
وأكد "عيسى" أن أسعار الزراعة التعاقدية للأربع محاصيل، وذلك تنفيذا لقرارات الدولة الذرة الصفراء 9.5 الاف للطن والذرة البيضاء 9 آلاف للطن وفول الصويا 18 ألف جنيه للطن وعباد الشمس 15 ألف جنيه للطن وهذه أسعار ضمان ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الأسعار العالمية أما لو ارتفعت الأسعار العالمية سوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع طالما في صالح الفلاح، وأن هيئة السلع التموينية هى التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين وهذا أكبر ضمان.
و أكد "رئيس الاداره المركزيه للتعاون الزراعى بوزارةالزراعه"، على أهمية المرور على الزراعات الشتوية وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم .
وقال عيسى أنه تم عقد لقاءات مباشرة مع بعض المزارعين وتوعيتهم بالإصابات الحشرية والمراضية التى تهدد المحصول فى تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها والتوصية بضرورة رى المحصول فى هذه الفترة فى عدم وجود الرياح لضمان امتلأ الحبوب.