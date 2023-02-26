شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى: الدولة تواجه شائعات وأكاذيب غير طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال متابعة خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، واصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية أرض الفيروز، بمدينة الإسماعلية، وتأكيد الرئيس على ضرورة الحذر والحرص للحفاظ على سيناء، لافتا أن الإرهاب كان يعيق حياة الناس، كما أن الدولة تواجه شائعات وأكاذيب غير طبيعية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الرئيس السيسي: الحذر والحرص مستمران للحفاظ على سيناء.. الإرهاب كان يعوق حياة الناس..الدولة تواجه شائعات وأكاذيب غير طبيعية وصلت لبيع قناة السويس.. ويؤكد:المصريون عندهم وعى واستحملوا معانا ظروف صعبة وأسعار غالية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لبعض رؤساء الشركات المنفذة لبعض الأعمال والمشروعات في سيناء، خلال متابعته خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، بمدينة الإسماعيلية، قائلا: "أنا بشكركم إنكم بتشتغلوا في ظروف صعبة، ولو قلنا لبعضكم أتكلم عن الحوادث والعواقب اللي حصلت، كتير، اللي اتخطف قريبه واللي اتحرقت له معدات وحذر من عدم استكمال المشروعات".

تلبية لدعوة رئيس وزراء قطر.. مصطفى مدبولى و4 وزراء يزورون الدوحة فى مهمة عمل.. جلسة مباحثات ثنائية وبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين



الدولة تنجح فى ضبط سوق الدواجن ودعم الإنتاج المحلى.. الغرفة التجارية: انخفاض أسعار "الفراخ" 20 جنيها.. واتحاد الغرف: الحكومة حلت أزمة نقص المعروض باستيراد جزء من الاحتياجات حتى عودة دورة الإنتاج كاملة يغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجهاً إلى العاصمة القطرية الدوحة، فى زيارة عمل لدولة قطر، تلبية للدعوة التى تلقاها من الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر.الدولة تنجح فى ضبط سوق الدواجن ودعم الإنتاج المحلى.. الغرفة التجارية: انخفاض أسعار "الفراخ" 20 جنيها.. واتحاد الغرف: الحكومة حلت أزمة نقص المعروض باستيراد جزء من الاحتياجات حتى عودة دورة الإنتاج كاملة

خلال الشهر الماضي شهدت أسعار الدواجن، تحركات عدة نحو الصعود، وذلك نتيجة لتحرك أسعار الأعلاف مؤخرًا وحدوث نفوق خلال فترة ذروة انخفاض درجات الحرارة، وهذا أمر متعارف عليه بين المنتجين، الأمر الذي جعل الحكومة تتدخل في مسارين لضبط سوق الدواجن، المسار الأول يستهدف دعم الصناعة الوطنية للفراخ من خلال تأمين احتياجات السوق من العلف اللازم لعمليات التربية، والمسار الثاني هو توفير معروض أكبر في الأسواق للحد من ارتفاعات الأسعار خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.





الزراعة: 1250 جنيها سعر أردب القمح ليس نهائيا وملتزمون به إذا انخفض السعر عالمياكلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزيه للتعاون الزراعى بوزارة الزراعة، يرافقه المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف، بالقيام بجولة بمحافظة بنى سويف لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة الخاصة بالزراعة التعاقدية وتدقيق مساحات القمح ومراجعة السجلات على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الشتوية.





الرئيس السيسى يتابع خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء من الإسماعيلية.. قائد الجيش الثانى: القضاء على الإرهاب كان هدفا استراتيجيا لتحقيق الطموحات.. ورئيس الهيئة الهندسية: تنفيذ 460 مشروعا بتكلفة 480 مليار جنيهشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، واصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية أرض الفيروز، بمدينة الإسماعلية.





"الصحة" تعلن انطلاق العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص المقبلين على الزواج" بالوحدات الصحية.. 300 مركز للفحص.. حسام عبد الغفار : توجية الطرفين للعلاج حال اكتشاف مرض .. ورقم 15335لتقديم الاستفسارات للمواطنينأعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» اليوم الأحد، تحت شعار «100 مليون صحة» وذلك في إطار الحرص على مصر خالية من الأمراض المعدية المنتقلة بين الأزواج، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وسعيا لتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.





عدالة اجتماعية بالمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً بالتوسع فى استخدام الغاز بديلاً عن البوتاجاز.. ارتفاع دعم المواد البترولية لـ66 مليار جنيه النصف الأول 2022-2023.. ومصر ضمن أرخص 7 دول بالعالم فى أسعار البنزينحققت الدولة المصرية خلال السنوات الثمانى الماضية نجاحات لافتة فى كافة المجالات والاتجاهات، وكان على رأس تلك النجاحات تحقيق الاستقرار فى مجال إمدادات الوقود بالسوق المحلى والممتد الآن لسنوات، محققة الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والتصدير وزيادة الاستثمارات فى مشروعات التكرير والبنية الأساسية مع إدارتها باستغلال اقتصادى أمثل يحقق الاستدامة وخفض التكاليف والحفاظ على الاستقرار المحقق فى مجال إمدادات الوقود بالسوق المحلى، من خلال عدد من المشروعات الخاصة بالتكرير من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار.





زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب شمال غربى الهندضرب زلزال بلغت شدته 4.3 درجة على مقياس ريختر مقاطعة "راجكوت" بولاية "جوجارات" شمال غربى الهند. وقال المركز الوطنى لرصد الزلازل فى الهند، فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها قناة "إن دى تى في" الهندية، أن الهزة الأرضية وقعت بعد ظهر اليوم الأحد على عمق 10 كيلو مترات وعلى بعد 270 كيلومترا من مقاطعة "راجكوت".





إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل مستوطنين اثنين فى عملية إطلاق نار جنوب نابلسأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلى، رسميًا، مقتل مستوطنين إثنين، بعد ظهر اليوم الأحد، جرّاء عملية إطلاق نار وقعت شمال عينبوس في حوارة، جنوب نابلس.





أسعار الذهب تواصل تراجعها فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1678 جنيها للجرامتواصل أسعار الذهب هبوطها في مصر اليوم الأحد انخفاضها، ليسجل جرام الذهب عيار 21 هو الأكثر مبيعًا في مصر 1678جنيها في تداولات اليوم بدون إضافة مصنعية أو أي رسوم، وبلغت قيمة الهبوط جنيهين فقط في التداولات بسوق الصاغة.





"زمالك 2003" يهزم الأهلى بهدف نظيف ويتأهل لنصف نهائى كأس مصر للشبابفاز فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003 على الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب الأخير، ضمن منافسات دور الـ8 لبطولة كأس مصر.





صحيفة مغربية: باتريس كارتيرون يصل الدار البيضاء غداً لقيادة الودادكشفت تقارير صحفية أن الوداد المغربى توصل لاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق لنادى الاتفاق السعودى، تمهيدا لقيادة الفريق المغربى خلفا للمهدى النفطى المدير الفنى السابق.





غدا ارتفاع بالحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 25 وأسوان 30 درجةتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.