شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الوعى موجود لدى كل قطاعات الشعب ومنتبهون لحرب الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحرب مع الإرهاب لم تنتهى بعد وما زلنا نواجه حربا من الشائعات وأعلم ان المصريون منتبهون لذلك.

وأضاف خلال كلمته اليوم أثناء زيارته لسيناء خلال تفقده المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، "كم الشائعات التي نتعرض لها غير طبيعى مثلما قيل أننا نفكر في بيع قناة السويس، مؤكدا أن محاولة عرقلة مصر ما زالت مستمرة وستستمر ولكن الوعى ما زال موجودا فى كل قطاعات الشعب المصرى".

وأضاف الرئيس السيسى، "محاولة عرقلة جهودكم ستظل مستمرة..اتقال بنفكر نبيع قناة السويس وفيه عرض.. عملولى وجمعوا كلامى ده وعملوا فيلم وإن الكلام ده قولتوا".