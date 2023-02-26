شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تنبه على المأذونين بتطبيق المنظومة الجديدة للمقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المأذونون الشرعيون وموثقو زواج الأقباط المرخص لهم، اعتبارا من اليوم الأحد، العمل بالمنظومة الجديدة لفحص المقبولين على الزواج، من تطبيق العمل بالشهادة الطبية المؤمنة الجديدة، وإلغاء العمل بالشهادات الطبية القديمة.

وعمم المستشار صبحى اللبان، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، منشور رقم 1 لسنة 2023 على جميع المأذونين الشرعيين وموثقى زواج الأقباط المرخص لهم، للعمل بالشهادة الصحية الجديدة.

وأوضح المنشور المرسل إلى المأذونين أنه نفاذاً لنص البند الرابع من المادة 33 من لائحة المأذونين الصادرة عام 1955 والمعدلة بالقرار الوزارى رقم 6927 لسنة 2008، وبعد الاطلاع على كتاب وزير الصحة والسكان المتضمن طلب تعميم نموذج الشهادة الطبية المؤمنة - المستحدثة - على المأذونين ورجال الدين المسيحى المرخص لهم بإبرام عقود الزواج فى ضوء بدء العمل بالمنظومة الجديدة للفحص اعتباراً من اليوم الأحد.

وتحتوى الشهادة الطبية المؤمنة لكل طرف على نتائج الفحوص الطبية التى أجراها، وعلى نموذج الإقرار المستنير بما يفيد المعرفة المستنيرة للطرف الآخر بنتائج الفحوص.

ونبهت وزارة العدل على جميع المأذونين والموثقين المنتدبين بجميع أنحاء الجمهورية التأكد من استخدام نموذج الشهادة الطبية المؤمنة - المستحدثة - على أن يكون نموذج الإقرار المستنير موقعاً فى الشهادة المؤمنة لكلا الطرفين فى ضوء بدء العمل بالمنظومة الجديدة للفحص اعتباراً من اليوم، وأن الإخلال بذلك يعرضهم للمسائلة التأديبية لإخلالهم بواجبات وظيفتهم.

من ناحية أخرى قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة فى تصريحات صحفية أمس، إنه تم السماح للمواطنين الذين استخرجوا الشهادة الطبية القديمة الخاصة بالكشف على المقبلين على الزواج، ومحدد لهم عقد القران خلال فترة هذا الاسبوع بعقد القران، مشيرا إلى أن اجراءات التحاليل الطبية واستخراج الشهادة الحديثة يستغرق 14 يوما، وبالتالى فان من يرغب فى عقد قرانه خلال الفترة المقبلة أن يسارع لاستخراج الشهادة الطبية الحديثة قبل العقد بـ14 يوم.

الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت فى 13 فبراير الجارى قرار وزير الصحة والسكان بتعديل اللائحة الاساسية للمستشفيات والوحدات الطبية، باستحداث بعض أنواع التحاليل الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج بشكل إجبارى.

وتضمنت التحاليل:

1- تحاليل فيروس الالتهاب الكبدى سى وبى والإيدز بسعر 35 جنيها.

2- تحاليل الثلاسيميا وفقر الدم المنجلى 80 جنيها

3- اختبار فصائل الدم 15 جنيها

4- اختبار معامل ريزوس الـ RH بسعر 25 جنيها

5- اختبار نسبة الهموجلوبين بـ 15 جنيها

6- اختبار سكر الدم 10 جنيهات

ويبلغ إجمالى سعر الشهادة الواحدة للزوج أو الزوجة نحو 180 جنيها، بجانب 40 جنيها رسوم الشهادة الجديدة أى بإجمالى 440 جنيها للفردين.

وحددت وزارة الصحة 302 مركز طبي على مستوى الجمهورية لإجراء التحاليل ويشمل بداخل كل مكتب فحص ومشورة للجلوس مع المقلبين على الزواج لتقديم لهم المشورة.