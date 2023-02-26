الرعاية الصحية تكشف منشآتها المشاركة بمبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج

القاهرة - سامية سيد - تشارك هيئة الرعاية الصحية، بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، وذلك من خلال منشآتها الصحية بمحافظات منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضح البيان، تشارك الهيئة من خلال 23 وحدة ومركزًا لطب الأسرة تابعين لها بالمحافظات الأربع «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء»، لإجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج بدءًا من، اليوم، الأحد الموافق 26 فبراير 2023.

وكشفت الهيئة عن الوحدات ومراكز طب الأسرة التى تم تخصيصها لإجراء الفحوصات الجديدة للمقبلين على الزواج بمحافظات التأمين الصحى الشامل، والتى ضمت 3 مراكز لطب الأسرة بمحافظة بورسعيد وهم "شرق النوادى، الحى الإماراتى، العرب"، و"المحسمة القديمة، القنطرة غرب، نفيشة، فايد" بواقع 4 منشآت بمحافظة الإسماعيلية، أما فى محافظة الأقصر، فقد تم تحديد مركزى طب أسرة "الطود، أصفون"، إضافة إلى 4 وحدات لطب الأسرة وهم وحدات "الشيخ موسى، الزناقطة، حى القرية، البعيرات"، فيما تم تخصيص 10منشآت طبية بمحافظة جنوب سيناء شملت وحدات طب أسرة "العرايشية، جبيل، أبوصويرة، الإسباعية"، إضافة إلى مراكز طب أسرة "المنشية، الرويسات، رأس سدر، دهب، أبو زنيمة، المزينة".

وتابع بيان الهيئة، خلال المبادرة يتم إجراء حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض غير السارية كـ (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بى، فيروس سى، فيروس نقص المناعة المكتسب)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، عامل ريسس Rh، هيموجلوبين)، وتحاليل أمراض وراثية، وذلك للتأكد من خلوهم من الأمراض التى قد تؤثر عليهما فى المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، بينما يتم توعية الطرفين المقبلين على الزواج بسبل الوقاية وعوامل الخطورة التى قد تؤدى إلى حدوث الإصابة بأى من الأمراض السالف ذكرها

وخلال فعاليات «مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج»، والتى تنطلق تحت مظلة المبادرة الرئاسية «100مليون صحة»، يتم رفع الوعى الصحى للمقبلين على الزواج تحت شعار <<نطمن على صحتنا.. قبل مانبنى أسرتنا>>، فيما تشمل خدمات التثقيف والتوعية الصحية تقديم المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية، فيما يخص العلاقة الزوجية السوية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التى تنتقل جنسيًا فى حالة إصابة أحد الطرفين، بالإضافة إلى تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التى يمكن انتقالها إلى الجنين، فضلًا عن تعريفهما بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول.

ونوه البيان: كافة الفحوصات تتم فى إطار من الخصوصية والسرية التامة مع الزائرين من خلال جلسة مشورة قبل عمل الفحوصات لتوفير المعلومات الخاصة عن الفحوصات ودلالات النتائج الخاصة بها، بهدف التوعية الصحية بأهمية الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى للأمراض المعدية والحد من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المعدية والغير السارية، كما يتم تسليم النتائج وشرحها للزائر من خلال جلسة مشورة بعد الفحوصات والتى يتم فيها توفير المعلومات الخاصة بالمتابعة والإحالة لتلقى العلاج فى حالة تبين الإصابة بأحد الأمراض التى تم الكشف عنها.

لافتًا إلى أن رحلة الزائر داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية ضمن فعاليات المبادرة ستكون بدءًا من التوجه إلى مكتب الاستقبال ثم غرفة المشورة للتوعية بأهمية الفحص للمقبلين على الزواج من كلا الطرفين، ثم قياس العلامات الحيوية واختبار (الكاشف الثلاثى الفيروسي) المفحوصين، ثم الاختبارات المعملية وأخذ العينات، مرورًا بالفحص الظاهرى بعد الإطلاع على نتيجة الكاشف الثلاثى الفيروسى وانتهاء الفحص وصولًا إلى استلام نتيجة الفحص فى غضون 14 يوم من تاريخ الفحص، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم الطبى والنفسى لمن تثبت إصابتهم خلال فحوصات المُقبلين على الزواج، والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بهم.