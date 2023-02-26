شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين كنيسة بعد تجديدها فى شرق المنيا ورسامة شمامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشّن الأنبا فام أسقف شرق المنيا، أمس، مذبح كنيسة القديس الأنبا رويس بالطابق الأرضى بكنيسة القديس الأنبا بيشوى بمدينة المنيا الجديدة، كما دشن جرن المعمودية بالكنيسة ذاتها على اسم القديس يوحنا المعمدان.

وشارك نيافته صلوات التدشين والقداس الإلهى الذى تلاه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، ودشن نيافة الأنبا فام خلال صلاة القداس عددًا من الأوانى لخدمة المذبح، ورسم عددًا من أبناء الكنيسة فى رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

ويأتى التدشين عقب تجديد الكنيسة بعد حادث الحريق الذى تعرضت له وإعادة إعمارها.

وتكثف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنشطتها خلال هذه الأيام والتى تعرف بالصوم الكبير الذى يمثل أقدس صوم فى الكنيسة، وذلك فى الإيبارشيات المختلفة بمحافظات مصر.

وصلى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، القداس الإلهى للذكرى الأولى لرحيل الأب الراهب القمص أنسطاسى الصموئيلى بكنيسة القديس الأنبا موسى بالمنيا، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وخلال القداس دشن نيافته عددًا من الأوانى لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، كما عمّد طفلًا من أبناء الكنيسة.