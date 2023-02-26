شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يونيسف: فخورون بما تقوم به مصر من نهوض فى الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور فزلول حقي، نائب ممثل يونيسف فى مصر قائلاً: "تفخر يونيسف بدعم الحكومة المصرية فى النهوض بالرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات من خلال نهج شامل للوقاية والرعاية الصحية والتغذية السليمة، وتعزيز الصحة النفسية مع التركيز على التربية الإيجابية وتمكين نمو الطفل وتطوره بشكل صحي.

جاء ذلك على خلفيه الزيارة التى قام بها وفد من المنظمه برفقه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى إلى محافظة المنيا بمشاركه إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والمهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وعدد من ممثلى الأمم المتحدة فى مصر.

تضمنت الزيارة عددا من المشروعات التنموية وذلك فى إطار الفعاليات التى يتم تنظيمها ضمن أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، والذى يتواكب مع إطلاق الإطار الاستراتيجى للشراكة 2023-2027. وشمل البرنامج تفقد وحدة الرعاية الصحية الأولية بقرية صفط الشرقية التابعة لمركز المنيا، والتى تضم مجموعة متكاملة من الخدمات التى تقدم للمواطنين ومن ضمنها برنامج "التربية مشاركة" الذى تدعمه يونيسف والذى يأتى تحت مظلة اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية التى تشكلت بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.