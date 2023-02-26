شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف طما يترأس قداس ذكرى رحيل الأنبا فام أسقف طما السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا إسحق أسقف طما أمس القداس الإلهي في دير القمص يسى ميخائيل، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لرحيل مثلث الرحمات الأنبا فام أسقف إيبارشية طما السابق، وأول أساقفة الإيبارشية التي تأسست برسامته عام 1980.

وتم قبل القداس منح سر المعمودية لاثنين من أبناء الإيبارشي، وعقب القداس وضع نيافة الأنبا إسحق الأطياب على المقبرة التي تحوي جثمان الأب الأسقف الجليل الراحل.

وتكثف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنشطتها خلال هذه الأيام والتى تعرف بالصوم الكبير الذى يمثل أقدس صوم فى الكنيسة، وذلك فى الإيبارشيات المختلفةبمحافظات مصر.

وصلى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، القداس الإلهي للذكرى الأولى لرحيل الأب الراهب القمص أنسطاسي الصموئيلي بكنيسة القديس الأنبا موسى بالمنيا،وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وخلال القداس دشن نيافته عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، كما عمّد طفلًا من أبناء الكنيسة.