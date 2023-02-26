شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تدشن أواني خدمة فى قداس ذكرى الأب أنسطاسى الصموئيلى بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنشطتها خلال هذه الأيام والتى تعرف بالصوم الكبير الذى يمثل أقدس صوم فى الكنيسة، وذلك فى الإيبارشيات المختلفة بمحافظات مصر.

وصلى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، القداس الإلهي للذكرى الأولى لرحيل الأب الراهب القمص أنسطاسي الصموئيلي بكنيسة القديس الأنبا موسى بالمنيا،وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وخلال القداس دشن نيافته عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، كما عمّد طفلًا من أبناء الكنيسة.

وفى سياق متصل، تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا الاثنين، الأسبوع الثانى من الصوم الكبير وهو أسبوع التجربة، حيث بدأت الصوم يوم 20 فبرايرالجارى وذلك لمدة 55 يوماً، اختتمت أسبوع الاستعداد الماضى لتستمر بعدد من أسابيع وتنتهى بأسبوع الآلام وعيد القيامة فى 16 من أبريل.