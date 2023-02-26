القوى العاملة تعلن تحويل مستحقات القائمة الـ115 لعمالة مصرية غادرت الأردن

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة فى بيان لها اليوم الأحد، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ115 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 111 عاملًا مصريًا لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا، وذكر البيان أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة يوجه مكاتب التمثيل العمالى بالخارج - 9 مكاتب تحمى وترعى ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصرى – بالتواصل المستمر مع العمالة المصرية وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ومساندتها فى كافة حقوقها المشروعة.

وجاء فى البيان الصحفى أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريرا من الملحق العمالى بمكتب التمثيل العمالى بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة http://www.manpower.gov.eg،

وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأضاف الملحق العمالى أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان.