شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تنظم زيارة لسفراء دول أمريكا اللاتينية إلى مصنع أبو قير للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار السفير د. حازم فهمى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية برفقة سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين فى القاهرة، مصنع أبو قير للأسمدة اليوم الأحد، فى إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الخارجية لاطلاع دول أمريكا اللاتينية على التطورات المتلاحقة التى يشهدها قطاع الصناعة فى مصر، وكذا خطة مصر الطموحة لتلبية احتياجات مختلف الدول من الأسمدة بهدف دعم جهود تحقيق الأمن الغذائى العالمي.

وقد استقبل المهندس عابد عز الرجال، رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة، وفد دول أمريكا اللاتينية، حيث استعرض إمكانات الشركة فى تصنيع وتصدير الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والطبيعية والأزوتية والمركبة إلى الأسواق العالمية.

بحسب بيان صحفى صادر عن وزارة الخارجية، تم تناول جهود الشركة فى تنفيذ برنامج التجديد الشامل لمصانعها، والتى تتم وفق استراتيجية للتصنيع المحلى لمعظم المعدات المستخدمة، فضلًا عن خطط الشركة نحو التحول الرقمى وتعميم الأنظمة الإلكترونية فى جميع التعاملات الداخلية والخارجية وتحويلها بالكامل إلى شركة رقمية، بالإضافة إلى تشغيل أول محطة طاقة شمسية بقدرة 117 كيلو وات لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنحو 175 طن سنويًا.

من جانبه، قام مساعد وزير الخارجية باستعراض جهود الدولة فى تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلى فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى تلك الصناعات، لما فى ذلك من عائد كبير على الاقتصاد الوطنى، وأيضًا لتلبية احتياجات الأسواق العالمية فى ضوء شح الإنتاج نظرًا للتوترات الدولية الراهنة.

هذا، وقد تم أيضًا خلال الزيارة تناول أحدث مؤشرات الصادرات المصرية من الأسمدة والتى ارتفعت بنسبة 42% خلال عام 2022، لتبلغ 3.38 مليار دولار مقارنة بـ 2.4 مليار دولار خلال 2021، وكذا خطة المجلس التصديرى للأسمدة التابع لوزارة التجارة والصناعة لتسيير بعثات تجارية إلى أمريكا اللاتينية لبحث سبل تلبية احتياجات أسواق تلك الدول من الأسمدة المصرية.