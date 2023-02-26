شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنفاق و7 كبارى.. رئيس الوزراء يستعرض مشروعات الربط البرى لسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مشروعات الربط البرى مع سيناء، ضمن محور التنمية العمرانية لخطة الدولة الشاملة فى تحقيق التنمية والإعمار لسيناء، حيث ربط سيناء بالوادى والدلتا عن طريق شبكة أنفاق تمتد تحت مياه قناة السويس، تكملها شبكة جديدة كليا من الكبارى والطرق تجرى على رمالها لربط أواصرها.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته ضمن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، أنه تم إنشاء 5 أنفاق، و7 كبارى عائمة، و3 آلاف كيلو متر من الطرق.









واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أبرز مشكلات أهالى سيناء وفق لاستطلاع رأى عام 2010.

وجاء المشاكل كالتالي: 63% للمياه.. 49% للمواصلات.. 45% للصحة.. 25% للتعليم.. 21% للكهرباء.

وعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أسئلة عن سيناء على "Chat GPT"، وهو أول روبوت محادثة، يفهم اللغة الطبيعية ويستجيب للغة البشر، ويقوم بإدراج لمسته الخاصة عبر تجميع أكبر قدر من المعلومات، وتصنفيها وإعادة صياغتها ثم تقديم جواب نهائي.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة فى تنمية سيناء، مشيرا إلى أنه على مستوى الخدمات التعليمية تم إنشاء 151 مدرسة تعليم أساسى تخدم 158 ألف طالب بمتوسطات فصول لا تتجاوز 29 طالبا فى الفصل، فضلا عن الاهتمام بإنشاء مدارس مصرية يابانية، حيث توجد فى كل مدن سيناء، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة التى شهدها التعليم الجامعى، إذ تم إضافة 8 جامعات لتتحول إلى بؤرة تنمية تخلق نطاق تنموى حولها.

وعن التنمية الاقتصادية، قال مدبولى، أنه تم التركيز على الزراعة والتنمية السياحية والصناعية، فسيناء بها العديد من المساحات القابلة للزراعة، لكن التحدى الأكبر كان توفير المياه، مؤكدا أن رؤية الدولة هى رقعة زراعية تقدر بـ 450 ألف فدان، فضلا عن إنشاء 5 مناطق صناعية جديدة على مساحة 83 ألف فدان.