شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: الأسد يستقبل بعض رؤساء البرلمانات العربية بمشاركة رئيس مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس السورى بشار الأسد، الأحد، وفدًا من الاتحاد البرلمانى العربى المشارك فى مؤتمر الاتحاد والذى اختتم أعماله أمس فى بغداد.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يضم الوفد رئيس الاتحاد محمد الحلبوسى ورؤساء مجلس النواب فى مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين وليبيا، إضافة إلى رؤساء وفدى سلطنة عُمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلمانى العربي.

ووصل اليوم عدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة فى مؤتمر الاتحاد البرلمانى العربى إلى مطار دمشق الدولى، وذلك للتأكيد على دعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأكد رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالي فى تصريح من مطار دمشق الدولى دعم البرلمانات العربية لسوريا ووقوفها إلى جانب شعبها، مشيرًا إلى أن سوريا ستعود إلى مكانها الطبيعى فى الجامعة العربية والبيت العربى، وأن هذه الزيارة هى لدعم سوريا قيادة وحكومة وشعبًا.

وقال المستشار حنفى الجبالي: أتينا إلى سوريا العزيزة الشقيقة للتضامن معها ودعم شعبها بمواجهة تداعيات الزلزال، ونؤكد للشعب السورى أننا أخوة ونقف إلى جانبه فى هذه الظروف الصعبة، لافتًا إلى أن وفودًا برلمانية عربية أخرى ستصل تباعًا إلى دمشق اليوم بعد أن قرر المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلمانى العربى الذى انعقد فى بغداد أمس تشكيل وفد لزيارة سوريا، تأكيدًا على الوقوف إلى جانبها.

من جهته، قال رئيس مجلس الشعب السورى حمودة صباغ: كانت أجواء مؤتمر الاتحاد البرلمانى العربى فى بغداد إيجابية جدًا، وركزت على الموقف الموحد لجميع الدول العربية بضرورة عودة سوريا إلى حضنها العربى، حيث تقرر تشكيل وفد عالى المستوى من رؤساء المجالس لزيارتها، تأكيدًا على أنها قلب العمل العربى المشترك، معربًا عن شكر سوريا لكل الوفود التى قدمت إلى دمشق.