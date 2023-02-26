رئيس الوزراء يستعرض أبرز مشكلات أهالى سيناء وفقا لاستطلاع رأى عام 2010

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القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أبرز مشكلات أهالي سيناء وفق لاستطلاع رأي عام 2010، وجاءت المشاكل كالتالي: 63 % للمياه.. 49 % للمواصلات.. 45 % للصحة.. 25 % للتعليم.. 21 % للكهرباء.





وعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أسئلة عن سيناء على "Chat GPT"، وهو أول روبوت محادثة، يفهم اللغة الطبيعية ويستجيب للغة البشر، ويقوم بإدراج لمسته الخاصة عبر تجميع أكبر قدر من المعلومات، وتصنفيها وإعادة صياغتها ثم تقديم جواب نهائي.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة في تنمية سيناء، مشيرا إلى أنه على مستوى الخدمات التعليمية تم إنشاء 151 مدرسة تعليم أساسى تخدم 158 ألف طالب بمتوسطات فصول لا تتجاوز 29 طالبا في الفصل، فضلا عن الاهتمام بإنشاء مدارس مصرية يابانية، حيث توجد في كل مدن سيناء، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة التي شهدها التعليم الجامعي، إذ تم إضافة 8 جامعات لتتحول إلى بؤرة تنمية تخلق نطاق تنموي حولها.

وعن التنمية الاقتصادية، قال مدبولي، إنه تم التركيز على الزراعة والتنمية السياحية والصناعية، فسيناء بها العديد من المساحات القابلة للزراعة، لكن التحدى الأكبر كان توفير المياه، مؤكدا أن رؤية الدولة هي رقعة زراعية تقدر بـ 450 ألف فدان، فضلا عن إنشاء 5 مناطق صناعية جديدة على مساحة 83 ألف فدان.