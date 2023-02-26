شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت لـ"الخليج 365": استقرار مصر استقرار لكل الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير غانم صقر الغانم، سفير الكويت بالقاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العريبة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التاريخ يؤكد على التوافق التام بين مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي، ويؤكد أن العلاقات الثنائية تتسم بخصائص مميزة تؤكد عمق الترابط الاستراتيجى بينهما، فما يحدث في الكويت يؤثر في مصر، وما يحدث في مصر يجد صداه على الفور في الكويت، وهي حقيقة لا تتطلب أي برهان.

وأضاف السفير الغانم ، فى تصريحاته الخاصة، أنه لا شك أن توصيف العلاقات بين البلدين بأنها علاقة بين شريكين إستراتيجيين ومشاركة متعددة الأبعاد منها السياسية والثقافية والإعلامية و الاقتصادية ، ومنها المشاركات الرسمية وغير الرسمية على المستوى الشعبي، وهى علاقات قامت على أسس مكنتها من تجاوز كافة التحديات لتصبح راسخة فى الجذور الدبلوماسية.

واستكمل قائلا : "بالتالي فإن استقرار مصر وازدهارها هو استقرار للكويت والدول العربية ودائما ما كانت مصر حاضرة بمكانتها ودورها ليس في الكويت وحدها ولكن في منطقة الخليج والوطن العربي قاطبة، وكانت توظف استقرارها وتطورها لصالح القضايا العربية".

وأضا السفير الكويتى، قائلا "بالنسبة لنا في الكويت لا ننسي وقفة مصر عام 1961 ولا عام 1990 وكانت هذه مجرد علامات في سلسلة متصلة ومتبادلة من التعاون المشترك، لا تزال مستمرة في الحاضر والمستقبل، والدور المصري قائم ومرحب به دائما ليس في أمن منطقة الخليج وحدها بل في سائر أرجاء الوطن العربي ".

وكانت سفارة الكويت بالقاهرة قد أقامت احتفالية كبيرة بمناسبة العيد الوطنى الـ 62 وعيد التحرير الـ 32، تحت رعاية السفير غانم صقر الغانم ، وضمت الاحتفالية عددا من الوزراء المصريين فى مقدمتهم وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووزير البترول المهندس طارق الملا وعددا من السفراء العرب والأجانب وكبار الفنانين والسياسيين والكتاب والإعلاميين؛ فى أجواء من البهجة.