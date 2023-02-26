شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى الخميس وذروته الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه اعتبارا من اليوم الأحد، ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 5 درجة مئوية، ويرجع ذلك إلى مرتفع جوى يعمل على امتداد منخفض البحر الأحمر، ويمدنا بكتل هوائية دافئة نهارا.

وأشارت هيئة الأرصاد، كما نتأثر بوجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يسيطر على أجواءنا بشكل كبير وخاصة خلال الأيام القادمة مما يؤدى الى ارتفاع فى درجات الحرارة.

وتستمر معانا هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع الحالى، لتكون ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة من يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير حتى يوم الخميس الموافق 2 مارس.

وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.