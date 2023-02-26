الرئيس السيسي يطالب بالوقوف دقيقة حدادا وتقديرا واحتراما لأرواح الشهداء

القاهرة - سامية سيد - طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى من المشاركين فى حفل تفقد اصطفاف المعدات المشاركة فى تنمية وإعمار سيناء، بالوقوف دقيقة حداد لأرواح الشهداء.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "اسمحوا قبل ما نقعد.. فى يوم زى ده.. يوم عظيم.. نقف دقيقة حداد وأيضا تقدير واحترام لأرواح الشهداء.. كل الشهداء.. شهداء مصر من الجيش والشرطة والقضاء من أبناء سيناء.. كل اللى ضحوا من أجل أن ننقف النهاردة الوقفة دى علشان نقول بداية جديدة لأرضنا اللى كادت تفقد مننا.. اسمحوا أننا نقف دقيقة".