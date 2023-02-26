الرئيس السيسي: "ننفذ خطة مش متواضعة للتنمية فى سيناء تليق بأهاليها"

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تنفذ خطة قوية للتنمية فى سيناء، قائلا: "التنمية والخطة مش متواضعة لما بنتكلم عن المسافة من العريش لكن حاجة تليق أولا بأنباء سيناء وتليق بمصر.. سواء مشاريع فى العريش.. وده مهم.. الناس مستغربة من توسيع الميناء فى العريش.. والظهير الخلفى فيه مساكن وتعوض وتخلي.. بنعمل ميناء عالمى.. ارجو أن الناس تسمعنا أبنائنا وأهالينا".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى تفقد اصطفاف المعدات المشاركة فى تنمية وإعمار سيناء: "بنحط ميناء العريش على خريطة موانئ مصر.. ميناء عملاقة.. يقدر يطلع كل المنتجات.. منتجات زراعية وتعدين.. والكلام ده مش معمول.. بنتكلم عن خطة ممتدة لـ 10 – 20 سنة من التنمية والتطوير فى سيناء.. بشكركم.. وارجو أنكم تنتبهوا لأمن وسلامة الناس".