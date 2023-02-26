شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "ما بقاش فيه عذر إن مؤسسات الدولة تبقى موجودة بكثافة فى سيناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لأهالي سيناء، قائلا: "سعيد بكم وبأشكركم وبأشكر كل أهالي سيناء، وبأقول للأسر اللي ضحت وعانوا وخسروا أبناء نتيجة العمليات اللى حصلت، عزاؤنا إن كان التمن هو تمن تنقية التخلص من آفة موجودة.. صدقوني كان الهدف منها إنها تفقد الدولة المصرية هذا الجزء العزيز من أرضنا لأن إحنا النهارده الجيش الشرطة مش قادرة تتحرك والشركات، بدليل لما كنت تيجي تعمل طريق أو مشروع هل كانوا بيسيبوكم تعملوا ده؟.طيب اللى كان بيتعمل ده ما كنش بيتعمل لينا إحنا كان بيتعمل للناس".

أضاف الرئيس السيسي خلال تفقده المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء: "الفترة اللى جاية هنتحرك بخطة كبيرة قوي .. محتاجين نحسس أهالينا في سيناء إن الدولة المصرية بتشتغل بهمة لأن ما بقاش فيه عذر بقى لا لينا ولا ليكم ولا للدولة ولا مؤسساتها ما بقاش فيه عذر إن الشرطة تبقى موجودة وبكثافة أكبر من اللى كانت موجودة قبل كده، لتحقيق الأمن والاستقرار، أجهزة الدولة كلها بالكامل تعليم وصحة وغيره مطلوب تبقى موجودة بكثافة أعلى مما كانت عليه لأن الإعاقة اللى كانت موجودة قبل كده نتيجة الإرهاب والعمليات اللى بتتم، ده إحنا المحكمة نقلناها الإسماعيلية ربنا يرحم الجميع.

واختتم الرئيس قوله: "إحنا واحد ما يصحش أقول أهالي سيناء إحنا واحد .. مصريين ودي بلدنا وأرضنا نخلى بالنا منها ونموت علشانها".