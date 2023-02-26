شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتفقد المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة تنمية وإعمار سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اصطفاف لوادر ومعدات البناء المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، وذلك على هامش تواجده بمدينة الإسماعيلية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه الشكر لبعض رؤساء الشركات المنفذة لبعض الأعمال والمشروعات فى سيناء، خلال متابعته خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، بمدينة الإسماعيلية، قائلا: "أنا بشكركم إنكم بتشتغلوا فى ظروف صعبة، ولو قلنا لبعضكم أتكلم عن الحوادث والعواقب اللى حصلت، كتير، اللى اتخطف قريبه واللى اتحرقت له معدات وحذر من عدم استكمال المشروعات".

أضاف الرئيس السيسى، أن الإرهاب كان يعوق حياة الناس وليس التنمية فقط، متابعا: "بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقنا والإرهاب اللى كان موجود وكان يعيق حياة الناس، لأن لو مفيش أمان، الناس مش هتعرف تعيش حتى لو عايشه، والحمد لله اللى تحقق بفضل الله والجيش والشرطة وأبناء سيناء".